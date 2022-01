Kirby: riemerge in un video dell'E3 2005 il gioco per Gamecube cancellato

Kirby avrebbe dovuto avere un altro gioco su Nintendo Gamecube, oltre a quello che è effettivamente uscito, e questo video proveniente dall'E3 2005 testimonia l'esistenza del progetto poi cancellato da Nintendo per motivi non meglio identificati.

Si sarebbe trattato del secondo gioco sul personaggio in questione oltre a Kirby's Air Ride, la cui esistenza era nota pubblicamente anche se non è mai stato protagonista di una presentazione specificamente dedicata, tanto da non avere nemmeno un titolo ufficiale. Molti appassionati sono stati però per anni in attesa di questo "Kirby GCN" che non si è mai concretizzato, che si sarebbe presentato probabilmente come un platform in "2,5D" piuttosto vicino alla tradizione classica della serie.

Con il nuovo video emerso in questi giorni e riportato da varie testate, visibile qui sopra, abbiamo modo di vedere la sequenza più lunga vista finora del gioco in questione: si tratta di meno di 10 secondi, ma è probabilmente la presentazione più approfondita che ci sia stata finora di questo misterioso titolo mai arrivato a compimento.

Il video riprende lo stand di Nintendo all'E3 2005, quando ancora la fiera americana era nel pieno della forma e organizzata secondo la maniera classica, con i vari "booth" dedicati ai produttori che mandavano continuamente video e materiali vari a rotazione.

Essendo una ripresa off-screen non è ovviamente di grande qualità, ma consente comunque di vedere quelle che sembrano essere sequenze di gameplay vere e proprie, con un livello ambientato in una sorta di nave volante, robot giganti, piattaforme e mini-game. Nel frattempo, è ormai di prossimo arrivo il nuovo Kirby e la Terra Perduta su Nintendo Switch previsto per il 25 marzo 2022, ma potrebbe non essere l'unica novità visto che il 2022 segna anche l'anniversario videoludico della serie.