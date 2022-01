PS5: restock presso GameStop in arrivo il 19 gennaio 2022, secondo il canale Twitch ufficiale

GameStop potrebbe fare un nuovo restock di PS5 il prossimo mercoledì, ovvero il 19 gennaio 2022. Questo è quanto è stato indicato tramite il canale Twitch ufficiale della catena di negozi.

Precisamente, come potete vedere nell'immagine qui sotto proveniente da una diretta streaming odierna del canale Twitch, il bot ufficiale scrive: "Acquisto PS5 | Durante la prossima puntata della GameStop TV (mercoledì alle 16:00) verranno messi in vendita pochissimi pezzi di PlayStation 5 Digital! Non conosciamo altri dettagli al momento, vi aggiorneremo nei prossimi giorni".

Il messaggio del bot di GameStop su Twitch

Pare quindi che un piccolo restock di PS5, precisamente la versione Digital, sarà disponibile il prossimo mercoledì. L'orario è quello classico della diretta di GameStop TV. Sia durante la diretta del 5 gennaio che durante la diretta del 12 gennaio non vi è stato alcun tipo di restock. L'ultima volta che PS5 è stata disponibile è stato a dicembre.

Come potete vedere, il messaggio non indica precisamente il 19 gennaio 2022, ma dice solo "il prossimo mercoledì". Speriamo che il bot non abbia inviato tale messaggio per errore e che quanto indicato sia corretto. Non ci resta che attendere. Nel frattempo, potete acquistare un modello colorato di DualSense, da poco resi disponibili su Amazon.