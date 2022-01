PS5: nuovi DualSense Viola, Rosa e Azzurro disponibili su Amazon

PS5 ottiene oggi i nuovi DualSense nelle tre colorazioni che sono state annunciate di recente: Viola, Rosa e Azzurro, disponibili da oggi su Amazon ai link riportato qui sotto, ovviamente compatibili con la console Sony e in tutto per tutto corrispondenti ai controller standard ma con colorazioni veramente peculiari.

Il prezzo, per ognuno dei tre, è quello standard di lancio a 74,99 euro, e tutti risultano al momento con disponibilità immediata, dunque per gli abbonati Prime la consegna è prevista in 24 ore a domicilio. Trovate qui sotto i link per l'acquisto dei tre modelli.



Le varianti Galactic Purple (viola), Nova Pink (rosa) e Starlight Blue (azzurro) sono state annunciate il mese scorso, in corrispondenza delle nuove cover di PS5 che arriveranno con le stesse colorazioni, in grado dunque di modificare in maniera sensibile l'aspetto di PS5. Se avete in programma di acquistare le cover, che non risultano ancora disponibili in via ufficiale, potete intanto iniziare ad acquistare il controller corrispondente, in modo da avere tutto in tinta.

Anche le cover sono previste arrivare sul mercato a partire da gennaio, in attesa di una data di uscita più precisa. In mancanza di un annuncio ufficiale, al momento il prezzo segnalato per le faceplate colorate è di 55 dollari sullo store ufficiale di Sony.

