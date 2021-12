PS5, cover ufficiali colorate intercambiabili annunciate da Sony, in diversi modelli

PS5 avrà finalmente le sue cover ufficiali colorate prodotte direttamente dalla casa madre, annunciate sul blog PlayStation e in arrivo a gennaio 2022 anche in Italia, oltre a diversi altri paesi.

Come si sospettava ormai da molto tempo, vista la particolare configurazione di PS5 che consente di staccare le cover laterali piuttosto facilmente, Sony ha deciso di lanciare delle cover alternative ufficiali con diverse colorazioni a gennaio 2022, che consentiranno di modificare radicalmente l'aspetto della console.

PS5, le cover colorate ufficiali di Sony

Le colorazioni Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue, e Galactic Purple, ovvero nero, rosso, rosa, blu e viola, sono le prime varianti che saranno messe a disposizione anche in Italia a partire da gennaio 2022 per le cover di PS5 e saranno disponibili per entrambe le versioni della console, ovvero PS5 Digital e standard con lettore ottico.

In attesa di conoscere la data di uscita precisa e ufficiale di queste cover, gli accessori risultano già disponibili su PlayStation Direct, ovvero lo shop ufficiale centralizzato di Sony, in preordine al prezzo di 55 dollari.

PS5, le cover Midnight Black in primo piano

Le varianti rosa, viola e blu sono attese per la prima metà del 2022, dunque arriveranno probabilmente più tardi rispetto alle cover di colore nero, che saranno le prime disponibili a gennaio.

L'annuncio di Sony arriva a breve distanza dalla scoperta di un brevetto per le cover intercambiabili emerso di recente, che aveva fatto subito pensare alla possibilità di un loro arrivo, considerando anche la famosa vicenda delle cover in vendita da Dbrand e la lotta legale che ne è conseguita.