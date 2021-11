PS5, Sony ha pubblicato il brevetto delle cover rimovibili

Pubblicato il brevetto per le cover rimovibili di PS5. OPAttack lo ha trovato sul sito dello United States Patent and Trademark Office (USPTO), con la data del 16 novembre 2021. La scoperta ha ravvivato le voci che vogliono Sony in procinto di vendere cover extra per la sua console, oppure di darle in licenza a produttori terzi.

Il brevetto per le cover di PS5

Dal lancio di PS5, Sony ha querelato più di una compagnia per la vendita di cover extra non ufficiali per PS5. L'anno scorso è toccato a PlateStation5.com, minacciata di azioni legali e costretta infine alla chiusura. A febbraio 2021 è stata la volta di una piccola guerra contro il produttore canadese Dbrand e le sue Darkplates. La disputa si è risolta quando Sony ha fatto inviare dai suoi legali una lettera alla compagnia, dopo aver registrato il brevetto delle cover, brevetto che ora è stato pubblicato ed è leggibile da tutti.

Di fatto sembra che la multinazionale giapponese non voglia lasciare spazio ad altri produttori per lanciare cover extra per PS5, almeno non senza che passino per il suo controllo.