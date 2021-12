Mix & Match: alle 21.30 su Twitch l'ultima puntata dell'anno con Fjona, Marco Mazzaglia e Fantoni

Siamo alla fine del 2021 e lo staff di Mix & Match ha voluto organizzare un'ultima puntata per salutare tutti i videogiocatori là fuori. A partire dalle 21:30, su nostro canale Twitch ospiteremo Carmine del Grosso e i suoi ospiti. Per l'occasione saranno presenti Fjona Cakalli, Marco Mazzaglia e Lorenzo Fantoni.

Dopo la sbornia della Milan Games Week e prima di quella che -si spera- prenderemo a Capodanno, c'è tempo di un'ultima puntata di Mix & Match, lo show divertente, irriverente e stimolante nel quale il videogioco diventa il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità.

Il tema della puntata di oggi è questo: siamo alla fine dell'anno, le feste si stanno avvicinando e con loro il tempo per recuperare titoli che abbiamo dovuto rimandare durante l'anno per una ragione o per l'altra. D'altronde è stato un anno pieno di uscite interessanti e di ottimi motivi per ripassare anche vecchi classici. In compagnia di tre ospiti (e del nostro pubblico!) che ci aiuteranno a fare il punto dell'anno quasi passato, ci chiediamo anche come e cosa ci racconta di quello che sta arrivando. Cosa ci aspettiamo? Cosa ci mancherà? Cosa vorremmo? Ma soprattutto: cosa fate voi a Capodanno?

Lo si farà in compagnia di Fjona Cakalli, tech princess e YouTube creator, Lorenzo Fantoni, giornalista, streamer e autore TV e Marco Mazzaglia, technical director of academy and video game evangelist.