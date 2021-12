PS5: nuovi colori per DualSense in rosa, blu e viola come le cover della console

Oltre alle cover colorate per PS5, arrivano anche nuove colorazioni per i DualSense della console Sony, che si presenteranno nelle nuove varianti rosa, blu e viola in accordo con le varie tipologie di coperture a partire da gennaio 2022.

Come vedete nel video riportato qui sopra, i nuovi DualSense si aggiungono a quelli già presenti, completando dunque l'offerta in accordo con le clorazioni previste per le cover colorate, in modo da poter avere PS5 perfettamente coordinata con il controller.

PS5 con cover e DualSense coordinati in nuovi colori

Anche in questo caso siamo in attesa di una data di uscita, che dovrebbe corrispondere più o meno a quelle delle cover, ovvero a partire da gennaio e in generale nella prima metà del 2022.

Anche i nuovi DualSense Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple sono già disponibili su PlayStation Direct in USA, consentendoci così di avere un'idea più precisa sul prezzo, visto che i preorder in tale regione sono aperti attraverso lo shop ufficiale di Sony: si tratta di 75 dollari, dunque un prezzo un po' più alto rispetto a quello standard del DualSense, almeno per il momento.