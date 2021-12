Henry Cavill vorrebbe anche far parte di una serie TV di Warhammer

Per la serie "Henry Cavill vorrebbe far parte di cose", oggi parliamo di Warhammer, grande passione dell'attore e possibile soggetto di un adattamento in serie TV a cui Cavill vorrebbe partecipare, considerando appunto il suo essere un fan di lunga data del gioco.

Questo arriva praticamente a breve distanza dai commenti dello stesso Cavill sulla serie TV di Mass Effect, a cui ugualmente parteciperebbe volentieri, a quanto pare.

Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia in The Witcher

Tuttavia, la passione per Warhammer è ben altra cosa e molto radicata nel personaggio in questione, come ha dimostrato anche durante una trasmissione TV, correggendo anche il conduttore e spiegando di cosa tratti il gioco.

Per questo motivo non stupisce l'idea dell'attore su un eventuale adattamento di Warhammer: "Ci sono molti personaggi nell'universo di Warhammer che vorrei interpretare", ha affermato l'attore in un'intervista a IGN, parlando di un ipotetico adattamento live action della serie.

Per quanto riguarda il personaggio, Cavill ha confermato che potrebbe vedersi bene nell'interpretare Gregor Eisenhorn, tratto dalla trilogia di Warhammer 40.000 Inquisitor di Dan Abnett: "Sarebbe emozionante, sì, ma poi penso che mi troverei a bruciare i Primarchs e i Captain-General, dunque non so".

Insomma, c'è una certa incertezza da parte di Cavill su quale personaggio interpretare, ma si tratta dell'imbarazzo della scelta, considerando che sarebbe comunque un prima linea per un progetto del genere: "Vorrei parlare con i ragazzi di Games WorkShop e vedere cosa potrebbe succedere", ha infatti riferito, sulla possibilità di una serie TV.