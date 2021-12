Mass Effect, Henry Cavill parteciperebbe volentieri alla serie TV

Henry Cavill, l'attore che interpreta Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher, vorrebbe poter un giorno parlare con la produzione della serie TV di Mass Effect per, nel caso, partecipare, non si sa bene in che ruolo. Vista la sua fama lo vedremmo bene come Shepard, ma queste sono solo considerazioni generali, anche perché per ora non c'è nessuna serie in produzione.

Attualmente Cavill è in tour per presentare la seconda stagione della serie TV di The Witcher, che tra pochi giorni sarà in streaming su Netflix. GamesRadar+ ne ha approfittato per chiedergli se gli piacerebbe prendere le redini della serie Mass Effect.

Cavill ha riposto che gli piacerebbe, ma a una condizione: "Moltissimo, ma dipende tutto da cosa vogliono fare. Gli adattamenti possono essere fedeli o meno. Quando mi piace un prodotto, preferisco che l'adattamento sia il meno distante possibile dalla fonte, quindi dipende."

Per adesso, comunque, la serie Mass Effect sta ancora cercando una casa. Quando l'avrà trovata, Cavill sarà apertissimo a parlarne, anche perché è un fan della serie videoludica: "Non giocai ad Andromeda. Ci provai, ma all'epoca ero troppo impegnato. Ma la trilogia l'ho amata. Dei giochi davvero brillanti. Sarebbe perfetta per dei film o una serie TV."

Stando alle ultime voci, Amazon sta provando a realizzare una serie TV di Mass Effect, notizia non proprio gradita dall'ex sviluppatore di Bioware David Gaider. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.