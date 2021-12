Monitor 32 pollici 1440p: offerta Amazon per uno schermo AOC al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor AOC da 32 pollici e 1440p. Lo sconto segnalato è di 113.11€, ovvero del 26%. Il prezzo pieno più recente per un monitor AOC Q32P2CA è 426.99€. Tale prezzo è di inizio dicembre 2021, mentre in precedenza costava di più, fino a 585€ lo scorso settembre. Il prezzo è iniziato a calare in modo serio questo mese e, negli ultimi giorni, ha subito vari cali, fino ad arrivare ora al proprio minimo storico. Se siete in cerca di un monitor con queste caratteristiche, è una buona occasione.

Il monitor AOC Q32P2CA propone uno schermo IPS 2K con tecnologia LED. È uno schermo 16:9 da 75 Hz e 4 ms di tempo di risposta. Il rapporto di contrasto è 1200:1 e la luminosità è 250 cd/m². Lo schermo è largo 80 cm, di cui 69.8 cm superficie visibile dello schermo. Il peso è 6.7 Kg.

monitor AOC

