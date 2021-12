Evil Dead: The Game, nuovi dettagli sul single player

Saber Interactive ha svelato maggiori dettagli su quello che i giocatori possono aspettarsi dal comparto single player di Evil Dead: The Game, nuovo gioco ispirato alla celebre serie cinematografica e la serie TV di Evil Dead.

Come forse ricorderete, ad agosto Boss Team aveva annunciato il rinvio del gioco a febbraio 2022. Il tempo extra concesso agli sviluppatori sarebbe servito per rifinire ulteriormente il titolo e aggiungere anche una componente single player assente nei piani originali, dato che fondamentalmente il fulcro di Evil Dead: The Game è il multiplayer cooperativo e il PvP.

Durante un'intervista condotta da Geoff Keighley, Tim Willits, chief creative officer di Saber Interactive, ha parlato proprio della componente single player, che tuttavia potrebbe non rispettare le aspettative, dato che ha menzionato la presenza solo di "un paio di missioni secondarie dove potrete giocare da soli".

Le parole Willits effettivamente suonano un po' in contrasto con le promesse fatte da Boss Team ad agosto e per questo motivo la redazione di PCGamesN ha contattato Saber Interactive per approfondire la questione. In risposta, un PR della compagnia ha spiegato che oltre alle missioni secondarie citate da Willits, i giocatori di Evil Dead: The Game potranno anche affrontare tutte le modalità pensate per il multiplayer cooperativo in solitaria con gli alleati guidati dall'IA. Maggiori dettagli su missioni e attività single player verranno svelate all'inizio del prossimo anno.

Evil Dead: The Game sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch a febbraio 2022.