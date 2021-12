The Witcher serie Netflix: la Caccia Selvaggia è il Thanos della serie

Per Lauren Schmidt Hissrich la Caccia Selvaggia è il Thanos della serie The Witcher su Netflix e del franchise in generale. La showrunner e produttrice esecutiva ha le idee chiarissime in merito. La Caccia Selvaggia viene spesso citata durante le puntate della serie The Witcher ma, come nei libri, ha perlopiù la funzione di una minaccia incombente.

Del resto è così anche nei romanzi di Sapkowski, come ammesso dalla Hissrich stessa: "Ciò che mi piace, che poi è come è usata anche nei libri, è che la Caccia Selvaggia è un presagio di sventura. Viene sempre menzionata quando sta per arrivare una guerra o s'intravede una battaglia all'orizzonte. Per questo è circondata da un'aura di malvagità e di mistero. Ciò che abbiamo iniziato a fare nella serie è capire da dove viene e cosa vuole. Così, come avviene per tutti i personaggi dei romanzi di Sapkowski, andremo a scavare più a fondo, così che non siano solo i cattivi con la faccia scheletrica."

La Hissrich ha poi spiegato che la Caccia Selvaggia è stata tirata in ballo così presto nella serie, addirittura nell'episodio pilota della prima stagione, per far capire ai fan che il team sa cos'è importante. Del resto, come spiega lei stessa, i fan conoscono soprattutto The Witcher 3: Wild Hunt, che la Caccia Selvaggia la porta addirittura nel sottotitolo. Anche se la serie Netflix non è ancora a quel punto, ha voluto comunque creare un ponte verso quello che è il riferimento più noto per tutti.

Comunque sia, l'introduzione della Caccia Selvaggia è oggetto di attenta pianificazione, anche se non tutto può essere semplicemente deciso a tavolino: "Vorrei poter affermare che tutto è stato pianificato alla perfezione. Qualcosa sì, perché ci sono cose che sapevamo di voler raccontare nelle prime due stagioni. Comunque, delle scelte sono state delle pure coincidenze. Ad esempio, guardando alla stagione one mi viene spesso da ringraziare dio per l'inserimento di una certa battuta, che sarà posi espansa nelle altre serie."