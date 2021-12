It Takes Two su Steam torna sul podio, dopo la vittoria del GOTY ai The Games Awards 2021

It Takes Two è tornato a vendere su Steam, forte del GOTY ricevuto in occasione dei The Game Awards 2021, nonché di uno sconto del 38%, che consente di averlo per 24,79€ invece di 39,99€. Attualmente il gioco si trova di nuovo sul podio dei titoli più venduti del negozio di Valve.

Più Precisamente è in seconda posizione, subito sotto alla mega hit Halo Infinite, primo dal lancio (in realtà anche dai giorni precedenti), ma sopra a Cyberpunk 2077, quest'ultimo tornato alla ribalta grazie a uno sconto del 50%.

A certificare il rinnovato successo del gioco di Fares e soci ci pensano anche i numeri di SteamDB, che mostrano una discreta crescita di giocatori contemporanei e una grossa crescita di visualizzazioni su Twitch, segno del rinnovato interesse verso il gioco.

Crescita dei giocatori di It Takes Two su SteamDB

Da notare anche l'aumento di recensioni degli utenti, quasi tutte positive. Complessivamente It Takes Two è stato recensito da circa 60.000 utenti su Steam, con il 96% di recensioni positive. Delle più recenti, quasi 9.000, quelle positive sono il 98%.

Le ottime vendite su Steam fanno supporre che anche le altre versioni abbiano avuto un rilancio, anche se non si hanno dati a supporto di questa tesi. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di It Takes Two.