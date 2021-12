Cyberpunk 2077 su Steam di nuovo al 50% di sconto e di nuovo sul podio

In occasione dei saldi dei The Game Awards 2021, Cyberpunk 2077 è in sconto del 50% su Steam ed è tornato sul podio dei titoli più venduti della piattaforma. Da notare che il gioco è venduto ancora a prezzo pieno su GOG, il negozio proprietario di CD Projekt (l'editore), e su Epic Games Store.

Attualmente Cyberpunk 2077 è secondo nella top 10 dei titoli più venduti su Steam, subito sotto ad Halo Infinite, la hit del momento. Evidentemente, visti gli ottimi numeri fatti dal gioco durante i saldi autunnali di Steam, CD Projekt ha voluto replicare, sfruttando questi nuovi saldi, per aumentarne le vendite in vista del Natale.

Il fatto che ogni volta che vada in sconto Cyberpunk 2077 raggiunga la vetta della classifica Steam la dice lunga sull'interesse dei giocatori PC per il gioco, evidentemente ancora molto alto, nonostante le polemiche (nate soprattutto per le versioni console, ricordiamolo). Certo, fa un po' rabbia vedere un progetto dal tale potenziale essere stato vittima di un lancio tanto sconsiderato.

Pagina Steam di Cyberpunk 2077