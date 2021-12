NVIDIA DLSS: prestazioni di Horizon Zero Dawn migliorate fino al 50%

Come promesso, Horizon Zero Dawn ha ricevuto l'update con supporto per NVIDIA DLSS, l'upscaling di alta qualità generato dall'intelligenza artificiale che dovrebbe garantire miglioramenti prestzionali fino al 50%. Abbastanza da permettere di giocare in risoluzione 4K, a 60 frame per secondo, con una NVIDIA GeForce RTX 3060.

Per il mese di dicembre sono previsti 20 giochi con supporto DLSS tra cui Lemnis Gate, un peculiare FPS strategico in arrivo il 14 dicembre, e God of War, protagonista di un nuovo trailer pensato proprio per sottolineare le caratteristiche speciali della versione PC del celebre titolo targato Santa Monica.

Tutta la potenza del DLSS al servizio di God of War

L'upscaling NVIDIA DLSS si è aggiornato di recente alla versione 2.3, già implementata in titoli come Baldur's Gate 3, nella trilogia di Crysis, in Doom Eternal, in Deathlopp e in molti altri tra cui Cyberpunk 2077, in sconto su Steam. Qui tutti i dettagli sull'NVIDIA DLSS 2.3.