God of War, PC: trailer indica le funzioni della versione computer del gioco di SIE Santa Monica

Sony PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla versione PC di God of War. Il video ci illustra le funzioni uniche della versione computer, indicato dettagli come la risoluzione, il frame rate e non solo. Potete vedere il video qui sopra.

Il trailer della versione PC di God of War ci indica che su computer avremo accesso alla risoluzione 4K nativa, frame rate sbloccato e una serie di impostazioni grafiche come ombre ad alta risoluzione, riflessi migliori, GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion), SSDO e non solo.

Viene anche spiegato che le funzioni NVIDIA come il DLSS (per ottimizzare le prestazioni) e Reflex (la low latency technology) sono supportate nella versione PC di God of War.

Il trailer ci indica anche che God of War supporterà sia il controller DualSense di PS5 che il controller DualShock 4 di PS4. Non mancherà il supporto ad altri gamepad, al mouse e alla tastiera con anche la possibilità di personalizzare i controlli in totale libertà.

La data di uscita di God of War su PC, ricordiamo, è fissata per il 14 gennaio 2022. Inoltre, Sony ha anche indicato i requisiti PC di God of War.