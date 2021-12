GTA Online: trailer e data di uscita di The Contract, DLC gratuito con Franklin da GTA 5

Rockstar Games ha pubblicato il trailer del DLC gratis The Contract per GTA Online. Si tratta di una nuova espansione con contenuti di trama che ci permetterà di incontrare Franklin Clinton di GTA 5. La data di uscita è il 15 dicembre 2021. Potete vedere il video qui sopra.

La descrizione del DLC gratis di GTA Online recita: "Preparati per una corsa selvaggia ed esilarante attraverso Los Santos, dalle strade malfamate del vecchio quartiere di Franklin alle feste più sexy della città, dalle ville dissolute agli uffici della FIB e non solo, mentre ti unisci a Franklin, all'esperta hacker Imani, a Chop the Dog e alla squadra per mettere al sicuro i preziosi brani di Dr. Dre e restituirli al loro legittimo proprietario".

In The Contract, Franklin Clinton da GTA 5 sarà il proprietario di una nuova "celebrity solutions agency". Anche Lamar Davis sarà parte del gioco. L'agenzia di Franklin si sta focalizzando sulla star musicale Dr. Dre. Le nuove tracce musicali di Dr. Dre sono finite "nelle mani sbagliate" a causa di uno smartphone scomparso e il compito di Franklin è cercare di riottenerle.

Rockstar Games afferma che questo DLC per GTA Online coinciderà con "una nuova stazione radio eclettica con alcuni ospiti molto speciali, enormi aggiornamenti di prima qualità per le stazioni radio esistenti, tra cui una tonnellata di brani nuovi e inediti esclusivi di Dr. Dre e una ampia line-up di artisti, più ulteriori opportunità di lavoro di agenzia".