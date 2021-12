Sonic 2 Il film: locandina svelata, il trailer sarà ai The Game Awards 2021

Sonic 2, la locandina del film

Il profilo Twitter ufficiale di Sonic the Hedgehog ha pubblicato la locandina di Sonic 2 Il film. Potete vedere l'immagine qui sopra. Inoltre, è stato confermato che il trailer del film sarà mostrato durante i The Game Awards 2021 di domani.

Tramite IMBd possiamo leggere la descrizione di Sonic 2 Il film: "Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate. Diretto da Jeff Fowler e interpretato da Jim Carrey, James Marsden e Ben Schwartz."

In Sonic 2 Il film avremo quindi modo di vedere in azione non solo Sonic e il Dr. Robotnik, ma anche due nuovi personaggi pelosi del gioco SEGA: Tails e Knuckles. Il primo era già stato confermato dai tempi del primo film, mentre il secondo era stato anticipato da vari rumor.

Per quanto riguarda la data di uscita italiana del film, si parla del 14 aprile 2022. Per il trailer, come detto, dobbiamo attendere i The Game Awards 2021, durante i quali però potrebbe esserci spazio anche per Sonic Frontiers: Sega ha infatti registrato il dominio del gioco.