Destiny 2: armi di Halo disponibili con l'evento del 30° anniversario di Bungie

Destiny 2 festeggia in queste ore il 30° anniversario di Bungie, offrendo anche la possibilità di ottenere delle speciali armi tratte da Halo, oltre a diverse altre iniziative che compongono questo particolare evento celebrativo.

Il 30th Anniversary Pack di Destiny 2 comprende un nuovo raid da 6 giocatori in cui questi devono viaggiare nel Regno dei Nove per prendere parte a varie sfide, che consentono l'accesso a ricompense particolarmente ricche.

Destiny 2, Xur e Starhorse ci portano nell'evento per il 30esimo anniversario di Bungie

Queste prove sono offerte da Xur e un nuovo personaggio chiamato Starhorse, che è in pratica proprio un cavallo fatto di stelle.

Le ricompense contengono appunto alcune armi di Halo e di altri giochi provenienti dalla storia di Bungie: il Myth Claymore basato su Myth, appunto, un ornamento per l'armatura basato su Marathon e anche le armi di Halo come la Magnum, il Battle Rifle e l'Energy Sword, riprendendo alcune degli equipaggiamenti più classici della serie, tra Spartan ed Elite.

Tra gli altri bonus del pacchetto del trentesimo anniversario c'è anche la possibilità di accedere a una nuova Caverna del Loot ispirata a quella storica del Cosmodromo, anche questa ricca di tesori e bottini da raccogliere, oltre a al dungeon Grasp of Avarice per tre giocatori, che invita i Guardiani a svelare i suoi meandri in cerca di armature rare.

