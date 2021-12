Kingdom Come: Deliverance eletto miglior gioco ceco del decennio

Kingdom Come: Deliverance ha vinto un altro riconoscimento: è stato eletto come il miglior gioco ceco del decennio nel corso dell'ultima edizione dei Czech Game Awards. La votazione popolare non ha lasciato dubbi in merito all'amore che i giocatori provano per il gioco sviluppato dai loro connazionali.

Lo sviluppatore Warhorse Studios e l'editore Prime Matter, che hanno diramato la notizia, sono naturalmente soddisfatti di questo ennesimo riconoscimento, per quello che è uno dei titoli più significativi della precedente generazione.

"Il premio User Choice è un'altra pietra miliare e un traguardo eccezionale per lo Studio con sede a Praga e il suo titolo di debutto che ha vinto su una concorrenza agguerrita. L'acclamato gioco di ruolo medievale Kingdom Come: Deliverance è uscito nel 2018 ed è riuscito a vendere oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo su tutte le piattaforme fino ad oggi," recita il comunicato ufficiale.

Attualmente sono in arrivo il port su Nintendo Switch, sviluppato in collaborazione con gli specialisti di Saber Interactive, una versione specifica per Steam Deck e un progetto inedito non ancora annunciato (il seguito?). Insomma, Kingdom Come: Deliverance è vivo e vegeto e continua a macinare grandi numeri.

Per celebrare il premio, Warhorse Studios, in collaborazione con GameDev Area, e Brno Philharmonic Orchestra invitano tutti a partecipare al "Kingdom Come: Deliverance Live Concert" il 5 febbraio a Praga, CZ. Diretto da Jan Valta, il compositore di Warhorse Studios, suonerà una selezione delle OST più famose con una proiezione di scene di gioco. Maggiori informazioni e biglietti sono disponibili su https://game-access.com/music/kcd-prague-2022/.>

Il concerto si svolgerà in stretta conformità con i consigli e le linee guida attuali del governo ceco e locale, per garantire un'esperienza responsabile e sicura.