Halo Infinite disponibile: pieno supporto da AMD con FreeSync Premium Pro e ottimizzazioni

Con il lancio ufficiale dell'attesa campagna di Halo Infinite, qui la nostra recensione della modalità single player, AMD ha ribadito il pieno supporto per il titolo Microsoft, ricordandoci la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e l'ottimizzazione del titolo per l'hardware AMD, evidenziata anche dal recente aggiornamento dei driver Radeon.

Sviluppato anche per Xbox Series X|S, Halo Infinite è stato senza dubbio pensato per l'hardware AMD, cuore pulsante delle console di ultima generazione. Da qui la promessa di prestazioni elevate in 1080p e 1440p con tutte le AMD Radeon RX 6000 e di prestazioni molto elevate in 4K con una AMD Radeon RX 6900 XT, scheda video di punta dell'offerta della compagnia.

Halo Infinite combina un gameplay serrato con dinamiche open world

Sempre parlando di prestazioni 4K, i driver Radeon Software Adrenalin 21.12.1, qui tutti i dettagli, promettono un incremento prestazionale del 17% con la AMD Radeon RX 6900 XT, del 16% con la AMD Radeon RX 6700 XT e del 19% con la AMD Radeon RX 6800 XT.