Call of Duty: Vanguard: una skin rende i giocatori invisibili

Altri problemi per Call of Duty: Vanguard: una skin per l'operatrice Costanze rende i giocatori invisibili. Si tratta sicuramente di un glitch, ma rischia comunque di rovinare gli equilibri del gioco se Sledgehammer Games non interviene al più presto.

La skin in questione è quella del Tier 50 del Battle Pass della Stagione uno, chiamata Urbane. L'invisibilità è attivabile da chiunque conosca il modo di replicare il glitch. Il primo ad aver segnalato il problema è il giocatore @Indivant su Twitter, che ha anche realizzato un breve filmato per mostrarlo in azione.

Il video è stato registrato nella mappa Tuscan in modalità Hardpoint e mostra un giocatore comportarsi in modo strano. Muovendosi in un certo modo è praticamente possibile far sparire la skin, tanto che diventa quasi impossibile individuare Costanze.

Che dire? Speriamo che arrivi presto un fix. Nel frattempo vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.