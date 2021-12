Life is Strange: True Colors, trailer di lancio su Nintendo Switch

Life is Strange: True Colors è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, in formato digitale, e non poteva mancare un trailer di lancio per introdurci ai personaggi e alle atmosfere del gioco.

In arrivo anche in versione fisica il 25 febbraio 2022, l'avventura è stata ottimizzata per la console ibrida Nintendo, il che significa che potremo godere di un'esperienza convincente dal punto di vista visivo e in grado di supportare al meglio l'eccellente narrazione di cui abbiamo parlato nella recensione di Life is Strange: True Colors.

Non a caso fra i vincitori dei Golden Joystick Awards 2021 proprio per la componente narrativa, il gioco racconta la storia di Alex Chen, una giovane con l'abilità segreta di assorbire e manipolare le emozioni più forti degli altri.

Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto "incidente", Alex dovrà imparare a controllare il suo potere instabile per scoprire la verità e rivelare i segreti sepolti di una piccola cittadina.

Life is Strange: True Colors ha anche ricevuto delle nomination per la "Miglior performance", la "Miglior narrativa", e "Gioco di maggior impatto" ai Game Awards di quest'anno. I vincitori verranno annunciati il 9 dicembre durante la trasmissione dal vivo e in streaming.