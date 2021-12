Radeon Software Adrenalin 21.12.1: ottimizzazioni per Halo Infinite e supporto Day-0 per Icarus

Con i driver Radeon Software Adrenalin 21.12.1 arriva il supporto Day-0 per Icarus, l'interessante per quanto ancora acerbo survival targato RocketWerkz. Inoltre i driver promettono miglioramenti prestazionali per Halo Infinite, Fortnite e Blender 3.0.

Nel caso di Halo Infinite, con le impostazioni grafiche al massimo, AMD riporta miglioramenti in 4K, rispetto ai driver precedenti, del 16% con la AMD Radeon RX 6700 XT, del 17% con la AMD Radeon RX 6900 XT e del 19% con la AMD Radeon RX 6800 XT. Inoltre i driver sistemano alcuni problemi con SteamVR, Marvel's Guardians of the Galaxy, PUBG e Forza Horizon 5. Qui le note complete e qui la pagina per il download.