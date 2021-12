Summer Game Fest tornerà nell'estate 2022: la conferma ufficiale di Geoff Keighley

Nel mezzo degli ultimi ritocchi ai The Game Awards 2021, Geoff Keighley ha sfruttato il proprio account Twitter per annunciare ufficialmente che il Summer Game Fest tornerà il prossimo anno, ovvero nell'estate 2022. Ha anche condiviso un'immagine con una nuova versione del classico logo dell'evento, che potete vedere poco sotto.

Precisamente, Geoff Keighley ha affermato: "Nel mentre siamo nel pieno dei lavori sui The Game Awards 2021, sono felice di annunciare che il Summer Game Fest ritornerà nell'estete 2022. Rimanete sintonizzati per più dettagli".

Summer Game Fest

Geoff Keighley è creatore e conduttore sia dei The Game Awards che dei Summer Game Fest. Per il momento non abbiamo alcun tipo di informazione su quanto ci si possa aspettare da tale evento estivo, comprensibilmente.

Di norma, i Summer Game Fest hanno luogo in periodo E3 e sono composti da vari eventi, con tanti annunci di giochi e panel dedicati a sviluppatori ed editori. Si tratterà per certo di un momento dedicato alla celebrazione del mondo videoludico e dei migliori giochi in arrivo.

Parlando sempre di Geoff Keiglhey, il conduttore ha affermato che Activision non sarà parte dei TGA, "non c'è spazio per gli abusi".