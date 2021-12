FIFA 22 PlayStation Tournaments: sono aperte le iscrizioni per l'ultima giornata dei gironi di Champions

I gironi di Champions League sono arrivati all'atto finale. L'8 dicembre 2021 si giocherà l'ultima giornata della fase a gironi del massimo torneo continentale e con essa si chiederà anche la prima fase dei FIFA 22 PlayStation Tournaments: Sfida UEFA Champions League. Affrettatevi a iscrivervi, dato che è l'ultima possibilità per giocare con tutte le squadre che compongono i gruppo dall'H alla G. Dopo questa giornata, infatti, solo la metà delle squadre avanzerà nel torneo, mentre le altre dovranno abbandonare la competizione. Come si classificheranno Juventus, Atalanta, Barcellona o Manchester United?

Per iscriversi al torneo basterà andare a questo indirizzo. Per partecipare basta avere 16 anni e un abbonamento PS Plus.

I FIFA 22 PlayStation Tournaments: Sfida UEFA Champions League - fase a gironi permettono ai giocatori d'indossare le divise delle squadre che partecipano alle reali fasi a gironi della UEFA Champions League. Questo fa sì che le partite siano basate maggiormente sulle abilità, mettendo a disposizione di ogni giocatore le medesime opportunità del proprio avversario.

Cristiano Ronaldo trascinerà il Manchester United anche in FIFA 22?

Oggi ci si può iscrivere per le partite dei Gironi H/E/F/G dell'8 dicembre 2021, ovvero:

Juventus - Malmo

Zenit - Chelsea

Benfica - Dynamo Kyiv

Bayern - Barcelona

Man. United - Young Boys

Atalanta - Villareal

Salzburg - Sevilla

Wolfsburg - LOSC

Ogni giorno si svolgono quattro tornei, per un totale di 32 eventi. Potrete giocare le varie giornate in modo da vincere più premi e avere maggiori possibilità di qualificarvi per le finali. I vincitori delle fasi a gironi hanno la possibilità di vincere:

1° posto - 200 € in credito da usare su PlayStation Store + posto nella finale

2° posto - 50€ in credito da usare su PlayStation Store

3° posto - 25€ in credito da usare su PlayStation Store

4° - 32° posto - 10€ in credito da usare su PlayStation Store

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni necessarie, il regolamento e le modalità d'iscrizione.

Parteciperete? In bocca al lupo!