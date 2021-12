Xbox Series X: disponibile su Microsoft Store questa sera, 9 dicembre 2021

Microsoft ha annunciato che questa sera - 9 dicembre 2021 alle 19:00 - Xbox Series X sarà disponibile all'acquisto su Microsoft Store. L'informazione è stata condivisa tramite un'email ufficiale della compagnia di Redmond.

Alle 19:00 di questa, quindi, potremo comprare Xbox Series X su Microsoft Store. Come ci si può aspettare e come conferma Microsoft stessa, ci saranno pochi pezzi disponibili in vendita, quindi bisognerà essere molto rapidi e molto fortunati per riuscire ad acquistare la console next-gen di casa Xbox.

Xbox Series X

Potrete trovare Xbox Series X su Microsoft Store a questo indirizzo. Attualmente è segnalata come esaurita. Potete però trovare Xbox Series S nel pacchetto Fortnite.

Xbox Series X costa 499.99€. Trattandosi di una vendita diretta del Microsoft Store non sarà necessario acquistare la console in bundle, ma sarà possibile comprarla singolarmente.

Se siete in cerca di console next-gen, vi ricordiamo anche che PS5 sarà disponibile questo pomeriggio presso GameStop.