Nippon Ichi software ha lanciato un conto alla rovescia, con un orologio da tasca

Nippon Ichi Software ha aperto un sito teaser con conto alla rovescia, dove è visibile soltanto un orologio da tasca, dove le lancette indicano il tempo che manca prima dell'inevitabile annuncio. Sopra l'orologio c'è una breve scritta che in questo momento recita: "Tre giorni rimanenti". Per il resto il sito riporta soltanto l'icona per attivare o disattivare il sonoro.

Il sito teaser di Nippon Ichi Software

Francamente è davvero difficile capire cosa possa nascondere il sito teaser di Nippo Ichi da questi pochi elementi. Un nuovo Disgaea? Qualcosa a che fare con la serie Danganronpa? Il seguito di La Pucelle: Tactits (questo è a caso, non dateci retta)? Impossibile dirlo, con i pochi elementi disponibili.

Comunque sia, l'iniziativa di Nippon Ichi conferma l'amore dei giapponesi per i siti teaser con conti alla rovescia. Ultimamente se ne vedono di meno, ma negli scorsi anni ce ne sono stati tantissimi. Rimanete sintonizzati su queste pagine per saperne di più.