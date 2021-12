Halo Infinite: speedurunner completa la campagna in meno di due ore

La campagna di Halo Infinite è disponibile da meno di una settimana, ma la community degli speedrunner sta già gareggiando per arrivare ai titoli di coda dello sparatutto di 343 Industries nel minor tempo possibile e tra questi c'è già chi riesce a completarlo in meno di due ore.

In rete è già possibile trovare diverse speedrun sotto la soglia delle due ore, come quella che trovate nel filmato qui sopra di Jasper Gaming, che ha messo a ferro e fuoco lo Zeta Halo in un baleno, per la precisione arrivando ai titoli di coda in 1:59:26.

Considerando che è passata meno di una settimana dal lancio di Halo Infinite, nei prossimi giorni sicuramente vedremo tempi di completamento persino inferiori, specialmente quando verranno scoperti un numero maggiore di glitch e barbatrucchi utili per tagliare preziosi minuti o secondi di tempo. Inoltre c'è da notare il fatto che le speedrun sotto le due ore stati fatte al livello di difficoltà Facile, dunque con nemici meno aggressivi.

Parliamo comunque di tempi davvero impressionanti, considerando che in media un giocatore impiega circa 10 ore per terminare la campagna, senza considerare tutti gli obiettivi secondari e gli extra, secondo il sito HowLongToBeat.

Nel frattempo Halo Infinite sta ottenendo ottimi risultati su Steam, dove è primo in primo nella classifica di vendite della scorsa settimana.