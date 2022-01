Crysis Remastered: Crytek ha richiesto la rimozione di una mod per il photo mode

Crytek ha richiesto ufficialmente la rimozione di una mod sviluppata da Frans Bouma, che introduce una nuova modalità fotografica in Crysis Remastered, la quale evidentemente non è stata ben accolta dal management della compagnia.

Il modder ha ricevuto un avviso ufficiale da parte del PR Manager di Crytek nel quale viene spiegato che la mod in questione non rientra nei termini dell'EULA relativa a Crysis Remastered, pertanto ne viene richiesta la rimozione per non proseguire un ambito legale.



L'ambito delle mod si trova spesso in un'area grigia per quanto riguarda i regolamenti e i termini di utilizzo dei prodotti software, ma in questo caso, secondo quanto riferito da Crytek, la posizione del modder sarebbe aggravata dal fatto che l'elaborazione software viene distribuita a scopo di lucro, visto che richiede il pagamento di un Patreon per poter essere scaricata.

Tuttavia, la posizione espressa da Crytek nell'avviso inviato a Bouma sembra riferirsi genericamente alla creazione di mod in generale, che in base a quanto riferito non rientrerebbero nell'EULA standard per l'utilizzo dei giochi da parte degli utenti. Tuttavia, un secondo messaggio inviato dalla software house ha precisato che "il problema principale è che il software viene monetizzato, per questo motivo richiediamo la rimozione del paywall".

Quest'ultimo aggiornamento sulla questione sembrerebbe far rientrare la richiesta di rimozione nel caso in cui il modder decidesse di rimuovere il Patreon collegato, cosa che però non sembra intenzionato a fare, visto che si tratta di un lavoro piuttosto complesso da distribuire gratuitamente. Bouma ha comunque fatto notare come la richiesta l'abbia alquanto sorpreso: "Ho creato modalità fotografiche custom per tantissimi giochi", ha scritto, "E ho sempre ricevuto risposte entusiastiche da sviluppatori e publisher perché apprezzano questi sistemi come ulteriori spinte promozionali". Tuttavia "Crytek fa la Crytek e si sono voluti danneggiare da soli. Devo rimuovere le mie mod sul Photo Mode per Crytek 2 Remastered e Crytek 3 Remastered".