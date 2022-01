Kirby e la Terra Perduta: un mouse pad in omaggio prenotando il gioco da GameStop

Kirby e la Terra Perduta è la prossima coloratissima avventura della palletta rosa di Nintendo in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 25 marzo. A tutti coloro che prenoteranno il gioco presso GameStop, la celebre catena di negozi regalerà un simpatico mouse pad a forma di Kirby!

Innanzitutto questa è la pagina alla quale andare per saperne di più sulla promozione.

Questo, invece, è il simpatico tappetino per il mouse:

Il mouse pad di Kirby

GameStop sottolinea come l'offerta sia valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, prenotando il gioco e fino a esaurimento scorte. Il gadget sarà consegnato il giorno dell'uscita assieme al gioco. Kirby e la Terra Perduta è anche valido per tutte le promozioni con il ritiro dei giochi usati proposte da GameStop.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo che tipo di gioco sia la nuova esclusiva di Nintendo, in questa anteprima di Kirby e la Terra Perduta vi diciamo quello che sappiamo della nuova avventura in 3D per Switch .

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.