Offerte Amazon: Expansion Card SSD per Xbox Series X|S da 512 GB in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S, l'SSD ufficiale da 512 GB. Lo sconto è di 26.46€, ovvero del 15%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 174.45€. L'offerta attuale è disponibile da inizio gennaio, ma non sappiamo quanto a lungo proseguirà ancora. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa scheda di espansione SSD da 512 GB permette di archiviare ed eseguire giochi su Xbox Series X e Xbox Series S. Questa è una scheda realizzata appositamente per le due console e non è compatibile con Xbox One, PlayStation o computer. La garanzia è di 3 anni. Per utilizzarla basta inserirla nello slot posteriore dedicato, presente su Xbox Series X|S: non è necessario smontare la console.

Scheda SSD per Xbox Series X|S

