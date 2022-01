Elden Ring: abbiamo visto solo il 13% della mappa, secondo i fan

Elden Ring si è mostrato già in alcuni video e immagini, oltre che nella beta tecnica andata in scena nei mesi scorsi, ma finora abbiamo visto solo il 13% della mappa intera, secondo alcuni fan appassionati del gioco, che hanno esposto la teoria sul subReddit dedicato al nuovo titolo di From Software.

In base a vari calcoli e parecchie supposizioni, ma dotate comunque di una certa base logica, questi utenti hanno stimato che la parte vista finora equivale a circa il 13% del territorio esplorabile nella versione completa di Elden Ring, dunque ci sarebbe ancora veramente tanto da scoprire.

Elden Ring: il confronto fra la parte vista finora e quella ancora sconosciuta della mappa

Ovviamente mancano alcuni riferimenti e il calcolo si basa dunque su dati assolutamente approssimativi, ma non si può dire che non ci sia dietro un notevole impegno in queste previsioni.

Come visibile nell'immagine riportata qui sopra, la parte di mappa vista durante il Closed Network Test dedicato a un numero chiuso di utenti sarebbe solo una piccola parte del mondo intero di Elden Ring. Questo confronto viene effettuato in base ai panorami visibili nella stessa versione di test ma anche secondo quanto visto finora fra trailer, immagini e materiali ufficiali diffusi dagli sviluppatori.

Ovviamente è una visione ancora parziale e approssimativa, ma potrebbe avere senso e dimostra come il gioco in versione completa sia destinato ad essere molto ampio. Oltre a dimostrare come la passione per Elden Ring in certi casi sfiori quasi la follia, ma questo lo sapevamo già da tempo. Per il resto, in questi giorni abbiamo visto un video gameplay con un combattimento caotico nel Castello di Grantempesta e un altro video con il Crucible Knight Floh.