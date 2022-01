Elden Ring, un video di gameplay mostra il Crucible Knight Floh

Elden Ring è protagonista di un nuovo video di gameplay che mostra nuovamente in azione il Crucible Knight Floh, ovverosia il Cavaliere Antico equipaggiato con l'Armatura del Crogiolo.

Avevamo già visto il Cavaliere Antico in un precedente video trafugato di Elden Ring, ma in questo caso il repertorio di mosse del mini boss viene mostrato in tutta la sua sorprendente ampiezza.

Parliamo infatti di un avversario poderoso, in grado di attaccare con la spada ma anche di attivare una sorta di "coda" di energia dotata di un grande raggio d'azione, che può facilmente cogliere impreparati e infliggere danni extra.

La ricchezza dei pattern offensivi dei nemici rappresenta senza dubbio un marchio distintivo delle produzioni From Software e in Elden Ring sembra che gli sviluppatori abbiano compiuto ulteriori passi in avanti in tal senso.

Abbiamo provato Elden Ring a novembre e non vediamo l'ora di poter mettere le mani sul prodotto finito, in uscita a febbraio su PC e console.