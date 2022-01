Expeditions: Rome: due trailer presentano Bestia e Julia

THQ Nordic ha pubblicato due trailer per presentare altrettanti personaggi del gioco di ruolo strategico Expeditions: Rome, di imminente pubblicazione. Si tratta di Bestia Tabat e Julia Calida e sono due dei tanti compagni del protagonista.

In testa alla notizia trovate il filmato di Bestia Tabat, un ex-gladiatore ormai uomo libero, che si trova suo malgrado coinvolto negli eventi di gioco. È lui stesso a essersi scelto quel nome, per l'alto numero di bestie che ha dovuto uccidere nell'arena per sopravvivere. Come avrete intuito, si tratta di un combattente eccezionale e determinato, nonché spietato.

Julia Calida è invece un'anticipazione bella e buona. In che senso? Diciamo che nel gioco non si presenta subito per quella che è, ma guardando il filmato capirete immediatamente la sua identità appena la incontrerete.

Comunque sia, Julia è una spia molto abile e spietata, letale con l'arco e con il coltello. Se volete uccidere qualcuno senza dare nell'occhio, oppure vi serve un po' di supporto, lei è la scelta giusta.

Per il resto vi ricordiamo che Expeditions: Rome è un gioco esclusivo per PC, in uscita il 20 gennaio 2022.