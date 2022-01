PlatinumGames ha un nuovo CEO, Atsushi Inaba, che subentra a Kenichi Sato

Nelle ultime settimane c'è stata una rivoluzione ai vertici di PlatinumGames, con l'abbandono di Kenichi Sato e l'ingresso nel ruolo di CEO di Atsushi Inaba, ex-vice presidente della compagnia. Sato aveva lasciato a fine dicembre 2021 e da allora si era in attesa del nuovo nome che avrebbe preso le redini della nota software house.

Atsushi Inaba, il nuovo CEO di PlatinumGames

Sato è stato CEO di PlatinumGames per cinque anni e otto mesi e rimarrà comunque nel consiglio di amministrazione della stessa. Inaba, pur nel nuovo ruolo di CEO, manterrà anche la sua carica precedente, quella di capo di PlatinumGames.

In una lettera di intenti, Inaba ha spiegato a grandi linee quale filosofia intende seguire come CEO: "I videogiochi hanno stili differenti per persone diverse. La loro natura è quella di essere espressione vera della libertà. [...] Nei videogiochi il divertimento nasce dalla libertà data sia agli autori, sia agli utenti, e per questo la ritengono una forma d'intrattenimento eccezionale."

Ha poi aggiunto: "La creazione di un nuovo gioco che sia anche divertente inizia con un autore che si diverte con il gioco stesso. Quindi l'autore deve costruire la sua idea pezzo per pezzo, finché non riesce a comunicare cosa lo diverte a chiunque la provi."

Il testo prosegue parlando della volontà di PlatinumGames di continuare a realizzare giochi nuovi e condividerli con il resto del mondo: "Ci collega e ci rende liberi." ha chiosato Inaba, aggiungendo di essere fiero del suo nuovo ruolo.