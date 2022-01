Monster Hunter Rise: più di 90.000 giocatori contemporanei al lancio su Steam

Monster Hunter Rise ha avuto un picco di giocatori contemporanei decisamente alto al lancio su Steam. Si parla di più di 90.000 persone. 90.773 per la precisione. Possiamo ipotizzare che si tratta di un primo segno di successo di questa versione del gioco, anche se di strada ne ha da fare ancora molta.

Al momento di scrivere questa notizia, i giocatori contemporanei sono 66.300, cifra destinata a crescere nelle prossime ore, quando si sveglieranno gli amici americani. Quindi il picco potrebbe essere di fatto superato, considerando che il gioco è fisso nella prima posizione della top 10 dei giochi più venduti a livello globale sin da ieri.

Monster Hunter Rise sembra essere stato accolto molto bene dalla comunità PC. Attualmente la pagina ufficiale del negozio su Steam riporta 1339 recensioni scritte dagli utenti, delle quali il 78% positive. Quelle negative sono per la maggior parte incentrate su di uno strano bug, che impedisce la creazione di salvataggi, che si spera venga presto risolto da Capcom.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Monster Hunter Rise, in cui abbiamo scritto:

Monster Hunter Rise è un port quasi impeccabile, che migliora la già notevole esperienza offerta dal gioco originale grazie a un'ottimizzazione di tutto rispetto. La base, d'altro canto, è a dir poco granitica, trattandosi del Monster Hunter meccanicamente migliore in circolazione. Ora non resta che valutare la stabilità online del gioco a dovere (che non dovrebbe creare problemi, ma non si sa mai), ma salvo disastri inaspettati crediamo sinceramente che questa versione del gioco sia il modo migliore per godersi al massimo il suo eccelso sistema di combattimento.