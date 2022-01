Cina, l'elenco dei giochi bannati dagli streaming è impressionante

La piattaforma di streaming cinese bilibili ha annunciato l'elenco dei giochi bannati dai live stream, ed è davvero impressionante, considerando che comprende serie e titoli famosissimi, in particolare dalle nostre parti.

H1Z1

WithstandZ - Zombie Survival

Left4dead e Left4dead 2

GTA (serie)

Paint the Town Red

Dead by daylight

Elder scroll (serie)

Battlefield 3, Battlefield 4

Yakuza (serie)

Rainbow Six Siege

The Evil Within

Mortal kombat (serie)

Friday the 13th

Sleeping Dogs

Koi's Adventure

Outlast e Outlast 2

Warhammer 40.000: Vermintide 2

Deadspace (serie)

Kantai Collection

Hearts of Iron (serie)

Surgeon Simulator

Agony

Doki doki Literature Club

Yandere Simulator

Dark Souls (serie)

The las of Us (serie)

Senran Kagura (serie)

Overkill's The walking dead,

Killing Floor, Killing Floor 2

Tutti i giochi di Red Candle (Devotion e Detention)

Fear the night

Serie Dead or Alive

Hitman (serie)

7 days to die

Judgement

Tomb Raider

Slendy Tubbies

Twilight Struggle

Butt Simulator

Call of Duty (serie)

World of Tanks

Age of history (Probabilmente gli Age of Empires)

Warframe

Reversed Front

Witcher 3

Fleet Combat 2

Power and Revolution (serie)

Life is strange: True Colors

Biohazard/Resident Evil (serie)

Back 4 Blood

Visage

e tutte le visual novel VM18.

Se per alcuni giochi è chiaro il motivo del ban (pensate ai giochi di Red Candle e alle pressioni esercitate con successo per non far vendere Devotion in negozi digitali occidentali come Steam e GOG), per altri ci sarebbe da riflettere un po' di più.

In generale sono stati bloccati i giochi con contenuti poco amati dal regime, come il fantasy o gli zombi, mentre è probabile che alcuni di quelli elencati siano particolarmente famosi in Cina, ma non dalle nostre parti. Altri sono davvero oscuri, tipo Butt Simulator (sarà questo?), ma a contare non è la fama o meno dei singoli giochi, quanto il principio censorio che accompagna questo elenco.