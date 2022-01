God of War: la versione PC ha già scalato la top 10 di Steam, grazie alle recensioni positive

Mancano due giorni al lancio ufficiale di God of War su PC, ma con l'arrivo delle prime recensioni, generalmente molto positive, il gioco di Sony Santa Monica è riuscito a scalare la top 10 dei giochi più venduti su Steam, contendendosi il primo posto con l'appena lanciato Monster Hunter Rise di Capcom.

Nonostante si stia parlando di un titolo del 2018, di cui sta per arrivare il seguito sulle console PlayStation, l'interesse dei giocatori PC sembra essere davvero molto forte.

Insomma, la politica di Sony di portare i suoi giochi su una piattaforma diversa dalle sue console sembra che si stia rivelando un'altra volta vincente, dopo i successi di Horizon Zero Dawn, Days Gone e tutti gli altri, almeno stando a questi primi segnali. Questo fa capire anche perché la compagnia abbia deciso di investire proprio sul PC.

Come potete leggere nella nostra recensione di God of War, Sony Santa Monica o chi per lei sembra aver fatto un ottimo lavoro nel convertire il gioco per PC. Insomma, il 2022 sembra essere iniziato in modo eccellente per i giocatori PC, che a stretto giro potranno scegliere tra Monster Hunter Rise e God of War, due titoli acclamatissimi.