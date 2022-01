My Hero Academia: Ultra Rumble annunciato, è un battle royale

My Hero Academia: Ultra Rumble è un battle royale basato sulla nota serie di manga e anime, amata in tutto il mondo. L'editore Bandai Namco l'ha annunciato dalle pagine di un rivista giapponese, dove purtroppo i dettagli sono scarsi.

My Hero Academia: Ultra Rumble è in sviluppo per PC (sarà lanciato su Steam), Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Per adesso la data di lancio è sconosciuta.

Comunque, stando al testo dell'articolo, My Hero Academia: Ultra Rumble vedrà combattere fino a ventiquattro giocatori contemporaneamente per partita. Inoltre sarà un free-to-play, quindi possiamo ipotizzare che ci saranno delle microtransazioni a sorreggere economicamente il gioco, anche se dobbiamo attendere la conferma definitiva dell'editore per esserne certi.

Attualmente è prevista una closed beta di My Hero Academia: Ultra Rumble, di cui immaginiamo che Bandai Namco fornirà tutti i dettagli. Per il resto l'articolo non spiega praticamente nulla del gameplay e di come saranno implementati i vari personaggi.

Da notare che qualche mese fa, Bandai Namco ha registrato il marchio My Hero Ultra Rumble, insieme a quello My Hero Ultra Impact. Quest'ultimo è stato utilizzato per la versione globale del gioco mobile My Hero Academia: Ultra Impact, quindi il primo potrebbe diventare il nome del nuovo gioco.