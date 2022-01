One Piece, il cosplay di Nico Robin di yosttwins è vestito da pirata bestia

Vediamo questo cosplay davvero riuscito di una delle yosttwins, che ha scelto di realizzare il costume di Nico Robin versione pirata bestia, così da rappresentare uno dei momenti più suggestivi tra quelli più recenti della serie One Piece.

Il costume in sé non è di facilissima realizzazione, perché bisogna trovare dei pezzi molto specifici per poterlo comporre. Mantello a parte, sono gli accessori e le decorazioni a complicare la vita alle cosplayer. Certo, le corna non sono un grandissimo problema, ma alcune rifiniture possono ingannare e costringere a ricorrere a degli stratagemmi per portare a casa la pagnotta. Fortunatamente non è questo il caso.

Il cosplay di yosttwins mostra tutto l'amore della cosplayer per il personaggio in questa sua incarnazione, a quanto pare amatissima da lettori e spettatori, nonostante sia durata poco all'interno della serie, tanto che la yosttwins ha deciso di confrontare il suo lavoro con degli artwork realizzati da fan, anziché con quelli ufficiali, relativamente meno rivelanti rispetto a questa versione di Nico Robin.

Per il resto vi ricordiamo che One Piece racconta la storia del pirata Monkey D. Rufy e della sua ciurma, che vanno per il mare alla ricerca del leggendario tesoro One Piece. Ce la farà a diventare il re dei pirati?