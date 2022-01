Classifica dei giochi più venduti in Italia a fine 2021: PS4 domina Switch, Xbox scomparsa

Tramite IIDEA abbiamo modo di vedere la classifica dei giochi più venduti in Italia alla fine del 2021, precisamente nei giorni che vanno dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Tramite questi dati possiamo scoprire che i giochi PlayStation sono i più venduti, sopra a Switch. Xbox invece non è pervenuta.

Ecco la classifica dei giochi più venduti in Italia a fine 2021 (con l'asterisco sono indicati i giochi di cui conosciamo solo il dato fisico: quello digitale non è calcolato in tal caso):

FIFA 22 - PS4 Grand Theft Auto V - PS4 F1 2021 - PS4 Spider-man: Miles Morales - PS4 Animal Crossing: New Horizons* - Switch Mario Kart 8 Deluxe* - Switch Just Dance 2022 - Switch Spider-man - PS4 Call Of Duty: Vanguard - PS4 FIFA 22 - Switch

La Top 10 ci mostra che i giochi più venduti di fine 2021 sono tutti PS4 e Switch. Xbox è fuori dalle prime dieci posizioni in Italia, nel periodo di riferimento. Senza grande sorpresa, i giochi di maggior successo sono i soliti noti, da FIFA a GTA 5. Continua il successo di Spider-Man, ma in formato PS4. La mancanza di vendite di giochi PS5 suggerisce che le scorte della console current-gen di Sony sono ancora molto basse.

Uno stadio di FIFA 22

Infine, ecco la classifica dei giochi più venduti su PC, sempre nello stesso periodo di tempo sopra indicato: