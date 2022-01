Witchfire: teaser di gameplay condiviso, ecco quando scopriremo data di uscita e altri dettagli

Dopo un lungo periodo di silenzio, The Astronauts torna a parlare del proprio sparatutto in prima persona: Witchfire, condividendo anche un brevissimo teaser di gameplay e promettendo novità sulla data di uscita e su altri dettagli di gioco a breve. Potete vedere il video nel tweet qui sotto.

Il team di sviluppo di Witchfire scrive: "È mercoledì, miei cacciatori di streghe, quindi ecco qui ben 4 secondi di Witchfire nella gloriosa qualità video di Twitter!". Ovviamente questa frase va letta in modo ironico e sottintende che quanto mostrato è solo un piccolo assaggio di poco conto. Infatti, poi prosegue scrivendo: "La prossima settimana, ci sarà un grosso update su Witchfire. Parleremo della data di uscita, delle caratteristiche del gioco e di altre eccitanti cose. Ponete le vostre domande qui, se vi serve qualche risposta!".

L'appuntamento è quindi alla prossima settimana. Nel frattempo, vi ricordiamo che Witchfire è uno sparatutto in prima persona ad alto ritmo, nel quale dovremo combattere contro orde di nemici usando armi da fuoco e poteri magici. Nel teaser odierno possiamo vedere ad esempio un'onda di ghiaccio che congela i nemici sul posto.

The Astronauts è il team di sviluppo polacco di The Vanishing of Ethan Carter. L'avventura narrativa è stata pubblicata nel 2014, mentre Witchfire è stato annunciato per la prima volta nel 2017 con un trailer. Speriamo che la data di uscita sia vicina.