Tutti gli utenti Xbox Series S e Xbox Series X possono vantare un catalogo straordinario e sterminato di giochi. Una delle cose migliori delle console di nuova generazione di Microsoft è sicuramente la retrocompatibilità totale della nuova generazione di Xbox che rende disponibili, sin da subito, centinaia di giochi usciti per Xbox One. Tra questi non mancano, ovviamente, tantissimi videogiochi free to play: uno dei modelli economici più apprezzati degli ultimi anni che comprende al suo interno praticamente ogni tipologia di gioco, dagli FPS ai picchiaduro, passando per gli strategici e le avventure. Scopriamo nel nostro speciale i migliori giochi gratis per Xbox Series X|S da provare in questo 2022!

Apex Legends Una delle protagonista di questo ottimo FPS Ambientato nello stesso universo di Titanfall, Apex Legends rappresenta una sorta di "espansione" multiplayer online del popolare titolo di EA. Si tratta di un ottimo FPS in salsa battle royale con grande risalto ad armi e ambientazione futuristica. La storia si svolge molti anni dopo la fine delle guerre narrate in Titanfall. Rispetto a quest'ultimo mancano i cari e vecchi robot e anche la giocabilità è stata leggermente modificata eliminando doppi salti e corse sui muri, dandogli un tono leggermente più riflessivo. Data la sua natura completamente gratuita consigliamo di dargli una chance.

Warframe Uno screenshot che dimostra l'ottima qualità grafica di Warframe Nel vasto catalogo Xbox trova spazio anche un action shooter free to play come Warframe, titolo opera dei canadesi di Digital Extremes già co-sviluppatori d'importanti videogiochi come Unreal Tournament, Bioshock, Homefront e The Darkness 2. L'esperienza maturata nel settore ha generato un buon titolo gratuito con diversi punti di forza che, se giocato in matchmaking, riesce a regalare molte ore di divertimento, anche grazie ai continui aggiornamenti (anche tecnici) a cui è sottoposto. La sua natura completamente gratuita lo rende un'esperienza da provare.

Rocket League Tanti aggiornamenti e supporto per questo ottimo free to play Negli ultimi anni si è saputo conquistare un successo talmente grande da renderlo recentemente free to play: Rocket League è un gioco divertentissimo e fuori dalle righe che mescola la guida di automobili al calcio. Le regole sono pressappoco le stesse: vince chi segna di più nella porta avversaria. Quello che cambia è che al posto dei calciatori ci sono macchine che devono spingere la sfera dentro la rete. Si gioca a squadre con tante modalità, personalizzazioni e stadi da scegliere. Rocket League è anche un gioco cross platform che permette di affrontare amici su altre console e PC.

Fortnite La personalizzazione è uno dei punti di forza di Fortnite Non c'è bisogno di tante presentazioni quando si parla di Fortnite. Il gioco di Epic Games rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'ambito dei free to play, soprattutto grazie alla sua modalità battle royale che ormai tutti conoscono bene. Fortnite è uno dei videogiochi più supportati, aggiornati e giocati dell'intero panorama videoludico e anche per questo merita sicuramente una chance da parte di tutti gli appassionati di shooter e multiplayer online. Le microtransazioni esistenti all'interno del suo ecosistema sono prettamente estetiche e non inficiano le possibilità di vincere all'interno dei match.

Halo Infinite multiplayer A novembre 2021 è uscito su Xbox Store il multiplayer del nuovo Halo Infinite: si è trattato di una modalità di pubblicazione inedita per la serie, dato che questa componente è arrivata in formato free to play. Questo significa che la parte competitiva dell'ultima fatica 343 Industries è accessibile a tutti gli abbonati Xbox Live a prescindere se hanno acquistato il gioco base. Non si tratta di una demo o una porzione di gioco, ma l'intero comparto multiplayer di Halo Infinite completo di tutte le modalità, opzioni, personalizzazioni e mappe. Questa scelta, che ricalca la stessa fatta da Activision con Call of Duty Warzone, ha permesso all'FPS Microsoft di diventare ben presto uno dei più seguiti e giocati in rete (è anche cross platform con il PC). Il gioco "vive" di microtransazioni per personalizzare il proprio soldato, le armi e altre opzioni estetiche.

COD Warzone Pacific Warzone è una modalità free to play di Call of Duty Lo abbiamo appena citato nel paragrafo precedente e per questo lo inseriamo nella nostra raccolta dei migliori free to play da giocare su Xbox: stiamo parlando di Call of Duty: Warzone Pacific, la nuova incarnazione del first person shooter gratuito di Activision. Nel corso del tempo il famoso battle royale ha saputo trasformarsi, evolversi e aumentare le mappe di gioco fino a diventare un vero e proprio gioco completo. Modalità, opzioni, personalizzazioni e tanto altro sono uno dei punti di forza di questo gioco, insieme a una grafica mozzafiato che su Xbox Series S e Xbox Series X diventa ancora più fluida e dettagliata.

Killer Instinct Una delle combattenti di Killer Instinct Non ci sono solo shooter e battle royale nel vastissimo catalogo di free to play di Xbox. Uno dei primi giochi usciti sulla prima Xbox One è stato, infatti, Killer Instinct, rivisitazione della vecchia gloria anni '90 sviluppata da Rare che rappresentò uno dei più grandi successi di Super Nintendo con quasi 4 milioni di copie vendute. L'ultima incarnazione del picchiaduro Microsoft è un free to play di prova con un roster parziale, è infatti possibile acquistare poi la versione completa che permette di scegliere tra una selezione molto più ampia di combattenti. Resta comunque un gioco molto valido a distanza di tanti anni.

Splitgate Un'immagine dell'ottimo Splitgate Inseriamo nella nostra top10 dei migliori free-to-play da giocare su Xbox in questo 2022 anche Splitgate, particolare shooter in prima persona che ha la peculiarità di permettere al giocatore il controllo di portali dimensionali molto simili a quelli già visti in Portal (capolavoro di Valve pubblicato ormai qualche anno fa). Comparto grafico e sensazioni "pad alla mano" sono abbastanza standard e non raggiungono le vette di altri videogiochi, ma le possibilità che si creano con l'apertura dei portali lo rendono un titolo divertente e spesso imprevedibile. Se non altro dategli una possibilità, anche perché non vi costa niente farlo!

Paladins Paladins è uno dei giochi più amati a livello competitivo Dopo un'infinita fase beta iniziata addirittura nel lontano 2016, dopo un paio d'anni è uscito su tutti gli store digitali Paladins, sparatutto multiplayer a squadre prodotto dalla software house americana Hi-Rez (già autrice di SMITE). La natura di Paladins è in realtà ibrida: si tratta di un titolo a metà strada tra un FPS e un MOBA con il "jolly" dell'utilizzo delle card di personalizzazione. La giocabilità è quella di ogni sparatutto classico da arena (Unreal, Quake III, ecc...) con le dovute semplificazioni e senza tattiche di attacco/difesa avanzate. Paladins risulta comunque molto divertente e godibile insieme agli amici in scontri multiplayer online frenetici e veloci.