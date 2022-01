God Of War PC, tutto quello che c’è da sapere

Per i "PCisti" l'imminente arrivo di God Of War su Steam ed Epic Game Store è un avvenimento epocale perché per la prima volta uno dei nomi più iconici di Sony viene convertito per una piattaforma diversa da PlayStation (a voler essere pignoli ci sarebbe anche God of War: Betrayal, un action bidimensionale uscito per cellulari una vita fa). Nel corso degli ultimi mesi la casa giapponese si è man mano aperta al mondo dei personal computer, facendo cadere il veto di esclusiva su Horizon Zero Dawn, Days Gone, Death Stranding e la nuova politica è destinata a continuare con altre perle del recente passato come gli ultimi due episodi di Uncharted, la cui pubblicazione è prevista nel corso dell'anno.

Cionondimeno non si può non evidenziare l'importanza di questa release, visto che stiamo parlando del gioco che, dall'alto delle sue quasi venti milioni di copie, rappresenta in assoluto il videogame più venduto per PlayStation 4. Tanto per dare un metro di paragone il super osannato The Last Of Us - Part II non ha raggiunto che un quinto dei numeri di God Of War.