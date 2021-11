God of War per PC supporterà AMD FSR oltre a Nvdia DLSS e Reflex

La versione PC di God of War supporterà anche la tecnologia FidelityFX Super Resolution, per gli amici AMD FSR, oltre alle ai già confermati DLSS e Reflex di Nvidia.

Come segnala Wccftech, la conferma arriva direttamente dalla pagina ufficiale di AMD, dove il logo di God of War ora è in bella vista insieme agli altri giochi che supportano questa tecnologia, come Deathloop, Far Cry 6 e Call of Duty: Vanguard, giusto per citarne alcuni.

God of War, una delle scene iniziali

La pagina Steam di God of War fino ad ora riportava solo il supporto a DLSS e Nvidia Reflex, dunque si tratta di un'ottima notizia per tutti i possessori di una GPU AMD. Ma anche per chi utilizza una GeForce GTX, dato che la tecnologia FSR può essere utilizzata anche schede Nvdia. Ora resta solo da capire se il gioco sarà compatibile con AMD FSR sin dal lancio o successivamente tramite un aggiornamento.

Vi ricordiamo che la versione PC di God of War sarà disponibile a partire dal 14 gennaio 2022 su Steam ed Epic Games Store. Questa versione potenzialmente permette di vivere il viaggio di Kratos e Atreus a risoluzioni e framerate maggiori rispetto alle controparti per console PlayStation e inoltre supporta gli schermi Ultrawide.