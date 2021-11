Forza Horizon 5 Night, a Milano l'evento organizzato da GameStop e Microsoft

Forza Horizon 5 Night è l'evento organizzato a Milano da GameStop e Microsoft per promuovere il lancio del nuovo racer sviluppato da Playground Games. L'appuntamento è fissato al 9 novembre, a partire dalle 19.00, presso eStudios, in via Angelo Filippetti 41.

Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Forza Horizon 5, l'ultimo episodio della serie esclusiva per Xbox è dotato di una campagna ricca e coinvolgente, di un comparto tecnico perfetto e di tantissimi contenuti sia in singolo che in multiplayer.

Ebbene, durante la Forza Horizon 5 Night avrete l'occasione di provare il gioco insieme a un nutrito gruppo di influencer e ospiti, che includono nomi come Marco Merrino, Edoardo Jannone, f1withcarolina e Gianluca Gazzoli.

Non solo: potrete ammirare una splendida McLaren 720S Coupé mentre mangiate una fetta dell'ottima torta a tema Forza Horizon 5 e vi cimentate con i giochi e le attività organizzati per l'occasione.

Per partecipare alla Forza Horizon 5 Night iscrivetevi sul sito ufficiale dell'evento, ma fate in fretta: i posti sono limitati!