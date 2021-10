God of War per PC sviluppato da Jetpack Interactive, Santa Monica supervisiona

God of War per PC è sviluppato dal team canadese Jetpack Interactive, sebbene ovviamente il progetto sia supervisionato da Santa Monica Studio, gli autori originali dell'ormai ex esclusiva PlayStation.

In uscita su Steam ed Epic Games Store il 14 gennaio 2022, God of War segnerà un nuovo, importante passo della strategia di espansione di Sony, che punta ad attrarre nuovi utenti nel proprio ecosistema facendogli "assaggiare" le esclusive first party.

Pur non essendo molto conosciuto, il team di Jetpack Interactive si è occupato nel corso del tempo di contribuire alla lavorazione di titoli come Dark Souls per PC, Plants Vs. Zombies: Garden Warfare 2 e diversi episodi della serie sportiva NBA Live.

Tornando alla versione PC di God of War, sulla pagina Steam del gioco ci sono diverse informazioni relative alla nuova edizione per la piattaforma Windows:

Grafica ad alta fedeltà

Una grafica sorprendente esaltata dal tuo PC. Goditi la vera risoluzione 4K sfruttando i dispositivi supportati, oltre a un frame rate illimitato per ottenere le massime prestazioni. Metti a punto la tua configurazione tramite un'ampia gamma di preimpostazioni grafiche e opzioni: ombre a risoluzione più elevata, impostazione SSR migliorata, possibilità di aggiungere GTAO ed SSDO, e molto altro.

NVIDIA DLSS e Reflex Support

Un connubio di qualità e prestazioni. Sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale di NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) per aumentare il frame rate e generare immagini nitide e di qualità superba con le GPU Nvidia selezionate. Utilizza la tecnologia NVIDIA Reflex a bassa latenza, che ti consente di agire più rapidamente e ottenere combo più letali offrendoti il gameplay reattivo che hai sempre desiderato con le GPU GeForce.

Personalizzazione dei comandi Gioca a modo tuo. Grazie al supporto per i controller wireless DUALSHOCK 4, DUALSENSE e un'ampia gamma di altri gamepad, oltre alle combinazioni totalmente personalizzabili per mouse e tastiera, hai il potere di perfezionare ogni azione per adattarla al tuo stile di gioco.

Supporto ultra-wide

Immergiti come mai prima d'ora. Viaggia attraverso i regni norreni e ammira panorami mozzafiato con il meraviglioso widescreen panoramico. Con il supporto per l'ultra-widescreen 21:9, God of War offre un'esperienza di qualità cinematografica che amplia ulteriormente la teatralità senza interruzioni della produzione originale.