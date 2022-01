God of War per PC supporta NVIDIA Reflex, video e dettagli dal CES 2022

God of War per PC è uno dei nuovi giochi che supportano ufficialmente la tecnologia NVIDIA Reflex, come illustra il video pubblicato in occasione del CES 2022.

Sapevamo del supporto per NVIDIA Reflex di God of War per PC già da qualche settimana, ma l'azienda ha fornito oggi ulteriori dettagli che chiariscono l'importanza di questa feature in termini di precisione e reattività.

"God of War è uno dei migliori action game di sempre, dotato di personaggi avvincenti, una storia eccellente e un affascinante mondo da esplorare, nonché sequenze e battaglie dal grande impatto visivo", si legge nel post di NVIDIA.

God of War, Kratos si prepara a colpire un nemico con il Leviatano

"La versione PC del gioco sarà disponibile dal 14 gennaio e includerà una grafica migliorata, caratteristiche esclusive, HDR, la tecnologia NVIDIA DLSS per l'accelerazione delle prestazioni tramite intelligenza artificiale e NVIDIA Reflex per ottimizzare la latenza."

"L'azione veloce e le spettacolari combo di God of War sono fondamentali per superare le più difficili sfide del gioco. Se la vostra latenza di sistema è alta, il gameplay diventa lento e i controlli poco reattivi. Le combo diventano difficili da concatenare, i salti più difficili vengono sbagliati e l'esperienza appare rallentata."

"NVIDIA Reflex rende più reattivo il gameplay, consentendovi di battere i boss effettuando schivate al limite e devastanti combo."