God of War Ragnarok in arrivo su PC dopo God of War? Un curriculum lo suggerisce

God of War Ragnarok potrebbe arrivare su PC dopo God of War, stando al curriculum di tale Warren Lee, programmatore presso Jetpack Interactive, che sostiene di star lavorando al gioco.

Come sappiamo, la versione PC di God of War è sviluppata appunto da Jetpacck Interactive con la supervisione di Santa Monica Studio, dunque l'eventuale conversione del sequel verrà probabilmente affidata allo stesso team.

Questa ipotesi appare tuttavia curiosa: la strategia di Sony è quella di attirare nuovi utenti all'interno del proprio ecosistema facendo provare loro i primi episodi di una determinata serie first party e spronandoli così ad acquistare una PlayStation per giocare i capitoli successivi.

In tale ottica portare anche God of War Ragnarok su PC avrebbe dunque poco senso, e a questo punto immaginiamo che ciò che vediamo nel curriculum di Warren Lee su LinkedIn sia semplicemente frutto di un errore, per quanto grave.

Peraltro le tempistiche appaiono sballate, a meno che Lee non stia lavorando insieme a Santa Monica Studio effettivamente su God of War Ragnarok per PS5 e PS4. Un'eventuale conversione per PC non dovrebbe infatti arrivare prima del 2023 o 2024.